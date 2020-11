Calabria: Zuccatelli lascia, verso nomina di Gaudio (Di lunedì 16 novembre 2020) AGI - Giuseppe Zuccatelli si è dimesso da commissario alla sanità in Calabria. "Il ministro Speranza mi ha telefonato e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni. Mi ha chiesto di dimettermi ed io l'ho fatto", ha riferito lui stesso ammettendo di essere "diventato un imbarazzo per il governo". Zuccatelli ha lasciato anche la carica di commissario dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre a Catanzaro. In pole per la successione c'è Eugenio Gaudio, ex rettore della Sapienza. La nomina potrebbe essere formalizzata già oggi in Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo. Il fondatore di Emergency, Gino Strada, potrebbe avere un ruolo da consulente, affiancando ... Leggi su agi (Di lunedì 16 novembre 2020) AGI - Giuseppesi è dimesso da commissario alla sanità in. "Il ministro Speranza mi ha telefonato e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni. Mi ha chiesto di dimettermi ed io l'ho fatto", ha riferito lui stesso ammettendo di essere "diventato un imbarazzo per il governo".hato anche la carica di commissario dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre a Catanzaro. In pole per la successione c'è Eugenio, ex rettore della Sapienza. Lapotrebbe essere formalizzata già oggi in Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo. Il fondatore di Emergency, Gino Strada, potrebbe avere un ruolo da consulente, affiancando ...

