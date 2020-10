Un nuovo lockdown dal 4 novembre in Italia: audio WhatsApp dall’ennesimo mitomane (Di sabato 31 ottobre 2020) Arriva immancabile anche durante questo fine settimana una notizia del tutto priva di fonte, a proposito del nuovo lockdown dal 4 novembre in Italia. Tutto nasce da un messaggio audio WhatsApp che in tanti hanno portato alla nostra attenzione e che, fondamentalmente, non possiamo fare altro che collocare sullo stesso piano del famoso intervento da parte di una ragazza durante una trasmissione di Radio Globo. In quel caso, la protagonista ci ha anticipato una chiusura del nostro Paese a partire da lunedì 2 novembre. Vicenda che abbiamo esaminato con un altro approfondimento. Da WhatsApp l’annuncio su nuovo lockdown dal 4 novembre in Italia: zero fonti a sostegno Ebbene, ... Leggi su bufale (Di sabato 31 ottobre 2020) Arriva immancabile anche durante questo fine settimana una notizia del tutto priva di fonte, a proposito deldal 4in. Tutto nasce da un messaggioche in tanti hanno portato alla nostra attenzione e che, fondamentalmente, non possiamo fare altro che collocare sullo stesso piano del famoso intervento da parte di una ragazza durante una trasmissione di Radio Globo. In quel caso, la protagonista ci ha anticipato una chiusura del nostro Paese a partire da lunedì 2. Vicenda che abbiamo esaminato con un altro approfondimento. Dal’annuncio sudal 4in: zero fonti a sostegno Ebbene, ...

Boris Johnson cede alle pressioni: Regno Unito verso il lockdown

Secondo quanto riportato dal Guardian, il premier inglese Boris Johnson avrebbe ceduto alle pressioni dei suoi consiglieri scientifici per un nuovo lockdown nazionale che si ritiene verrà annunciato ...

