Grande Fratello Vip 5: il video di Giada De Blanck per mamma Patrizia (video) (Di sabato 31 ottobre 2020) Durante la quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’, in onda, stasera 30 ottobre 2020, Patrizia De Blanck, dopo 46 giorni di isolamento nella casa di Cinecittà, ha ricevuto un video, a sorpresa, dell’amatissima figlia Giada. In settimana, la Contessa ha avuto diverse crisi di pianto per la lontananza dalla primogenita: Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck piange per la mancanza della figlia Giada (video) “Sono qui per dirti che stiamo tutti bene, che io ti penso. Anche se non ci sentiamo tu non devi essere triste perché siamo sempre connessi. Io sono ad un millimetro dal tuo cuore. Stai ... Leggi su gossipblog (Di sabato 31 ottobre 2020) Durante la quattordicesima puntata del ‘Vip’, in onda, stasera 30 ottobre 2020,De, dopo 46 giorni di isolamento nella casa di Cinecittà, ha ricevuto un, a sorpresa, dell’amatissima figlia. In settimana, la Contessa ha avuto diverse crisi di pianto per la lontananza dalla primogenita:Vip 5,Depiange per la mancanza della figlia) “Sono qui per dirti che stiamo tutti bene, che io ti penso. Anche se non ci sentiamo tu non devi essere triste perché siamo sempre connessi. Io sono ad un millimetro dal tuo cuore. Stai ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - ivanscalfarotto : Vicino con il cuore alla #Francia ???? e a tutti i francesi e ai valori di libertà e di laicità del grande Paese nost… - trash_italiano : #GFVIP, utenti ammettono di aver creato centinaia di account fake per condizionare il televoto - CamixLipa : RT @darveyfeels_: STEFANIA ORLANDO HA DETTO IN DIRETTA SU CANALE 5 CHE ELISABETTA GREGORACI OLTRE A FARE TORTE, ALLENAMENTO E LA FAKE LOVE… - Imma22173002 : @isideorlando Mandiamolo tutti al grande fratello ad antonella elia e a signorini perché non è normale che questa l… -