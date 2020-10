Cristiano Ronaldo torna in campo: negativo al Covid (Di sabato 31 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo è pronto a tornare in campo e a giocare per vincere: la Juventus accoglie il rientro del fuoriclasse con entusiasmo visto quanto può aver pesato la sua mancanza. Il giocatore dopo due giorni dalla partita che il club torinese ha affrontato contro il Barcellona valida per la fase a gironi e persa dal club per due reti a zero, è risultato negativo dopo ben 19 giorni d’isolamento. Il bomber è sempre stato bene e asintomatico e ha più volte incoraggiato i suoi compagni di squadra attraverso i sui profili social. Costretto all’isolamento in una casa da sogno con tutti i comfort necessari, nonostante non abbia avuto nessun sintomo, Ronaldo ha cercato di vivere questo periodo nel miglior modo possibile: ha continuato ad ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 31 ottobre 2020)è pronto are ine a giocare per vincere: la Juventus accoglie il rientro del fuoriclasse con entusiasmo visto quanto può aver pesato la sua mancanza. Il giocatore dopo due giorni dalla partita che il club torinese ha affrontato contro il Barcellona valida per la fase a gironi e persa dal club per due reti a zero, è risultatodopo ben 19 giorni d’isolamento. Il bomber è sempre stato bene e asintomatico e ha più volte incoraggiato i suoi compagni di squadra attraverso i sui profili social. Costretto all’isolamento in una casa da sogno con tutti i comfort necessari, nonostante non abbia avuto nessun sintomo,ha cercato di vivere questo periodo nel miglior modo possibile: ha continuato ad ...

ZZiliani : Più forte Messi o Cristiano Ronaldo? Già. #Maradona60 - romeoagresti : #CristianoRonaldo è stato convocato per la partita contro lo Spezia // Cristiano Ronaldo is included in the squad l… - forumJuventus : ?? Cristiano Ronaldo negativo al tampone per il Covid-19! ?? - QuotidianPost : Cristiano Ronaldo torna in campo: negativo al Covid - news_forlicesen : La Juventus di Cristiano Ronaldo atterra all'aeroporto Ridolfi di Forlì -