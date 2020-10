Bollettino Coronavirus in Italia, i dati di oggi 31 Ottobre: Cts d’urgenza convocato dal Governo (Di sabato 31 ottobre 2020) Fonte: google.itCresce il numero di nuovi contagiati da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. I positivi sono 31.758, i morti 297; 5.859 guariti, +97 le terapie intensive. Il tasso di positività è del 14,7%. convocato d’urgenza dal Governo il Cts per le ore 18.00. Si cercheranno nuove soluzioni come “zone rosse” e maggiori misure restrittive per scongiurare un nuovo lockdown nazionale. Ulteriori aggiornamenti in corso. L'articolo Bollettino Coronavirus in Italia, i dati di oggi 31 Ottobre: Cts d’urgenza convocato dal Governo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Fonte: google.itCresce il numero di nuovi contagiati da Covid-19 innelle ultime 24 ore. I positivi sono 31.758, i morti 297; 5.859 guariti, +97 le terapie intensive. Il tasso di positività è del 14,7%.d’urgenza dalil Cts per le ore 18.00. Si cercheranno nuove soluzioni come “zone rosse” e maggiori misure restrittive per scongiurare un nuovo lockdown nazionale. Ulteriori aggiornamenti in corso. L'articoloin, idi31: Cts d’urgenzadalproviene da Metropolitan Magazine.

