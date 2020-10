Alla scoperta dei luoghi stregati di Milano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Anche se quest’anno sarà più complicato festeggiare Halloween con «Dolcetto o scherzetto», si può sempre organizzare una passeggiata speciale alla scoperta di una Milano da paura! Quando si pensa alla città meneghina, viene subito in mente un luogo dedicato al lavoro di giorno e al divertimento la sera. La moda, la buona cucina, i luoghi iconici della città come il Duomo, il Castello Sforzesco, Brera e i Navigli. Pochi sanno però che la capitale lombarda nasconde un lato oscuro, magico e stregato.

