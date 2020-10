Europa League, il Milan vola in testa al girone: vince anche il Napoli, solo pari per la Roma (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Milan vince agilmente contro lo Sparta Praga nella seconda giornata del Gruppo H di Europa League . A San Siro finisce 3-0 grazie alle reti di Brahim Diaz, Leao e Dalot (in mezzo il rigore fallito da... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilagilmente contro lo Sparta Praga nella seconda giornata del Gruppo H di. A San Siro finisce 3-0 grazie alle reti di Brahim Diaz, Leao e Dalot (in mezzo il rigore fallito da...

