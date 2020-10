Coronavirus Campania | 3 103 positivi | su 17 735 tamponi 265 guariti

Tg3web : Peggiorano ancora i dati del contagio da coronavirus. Ma ad aumentare sono soprattutto le vittime. Un bilancio così… - Adnkronos : ++#Coronavirus #Campania, oggi oltre 3100 nuovi casi++ - Agenzia_Ansa : Continua a #Napoli la protesta contro il #dpcm e il governatore @VincenzoDeLuca . In migliaia sotto la… - marcoluci1 : RT @Adnkronos: ++#Coronavirus #Campania, oggi oltre 3100 nuovi casi++ - LucaGattuso : Fra poco dovrebbero arrivare i dati nazionali ma se, come sembra, la Campania oggi è sopra i 3.100 nuovi positivi t… -

Continua la corsa del Coronavirus in Campania. Dopo la flessione di ieri, il Covid torna a correre e fa registrare 3.103 nuovi positivi su 17.735 tamponi effettuati, 676 in più ...Ci sono 3.103 casi di Covid-19 in Campania. È il numero più alto di sempre. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 17.735. Lo comunica l’Unità di crisi della Campania, precisando che ...