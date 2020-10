Legnano | l' idea anticrisi | a cena e poi tutti in camera

(Di mercoledì 28 ottobre 2020), Milano,, 28 ottobre 2020 - Venite al ristorante e siccome la cucina è aperta solamente per chi soggiorna nell'hotel , lala offriamo noi : è questa la soluzione che il ristorante Koinè ...

Ultime Notizie dalla rete : Legnano idea

Il Giorno

Legnano (Milano), 28 ottobre 2020 - Venite al ristorante e ... A questo punto abbiamo invertito i fattori: abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea permettere ai clienti di continuare ad ...200 cuoricini artistici in legno, con in logo del gruppo, messi in vendita al bar Centrale di Sedico che si è reso disponibile a supportare l'iniziativa. «Il ricavato - spiega Paride Basichetto, che ...