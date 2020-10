Circolare del Ministero dell’Interno: “Sospesi anche gli allenamenti degli sport di contatto” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per gli sport di contatto dilettantistici “vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente Dpcm, ma altresì tutte le attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale”. A scriverlo è il Ministero dell’Interno in una Circolare che precisa che non è possibile allenarsi nemmeno individualmente per quanto riguarda gli sport di contatto che sono stati fermati dall’ultimo Dpcm. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per glidi contatto dilettantistici “vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente Dpcm, ma altresì tutte le attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensionele attività di allenamento svolte in forma individuale”. A scriverlo è ildell’Interno in unache precisa che non è possibile allenarsi nemmeno individualmente per quanto riguarda glidi contatto che sono stati fermati dall’ultimo Dpcm.

