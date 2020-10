Positions, Ariana Grande alla Casa Bianca (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ariana Grande nel video di “Positions” Credits: SPYit.itAriana Grande si conferma tra le artiste più influenti della scena contemporanea. Il nuovo singolo “Positions”, infatti, è stabile alla #1 della classifica Spotify Global con oltre 20 milioni di stream in soli tre giorni. Anche il video ufficiale ha conquistato il pubblico, stabile alla #9 delle Tendenze con oltre 34 milioni di views. Diretto da Dave Meyers, vede Ariana Grande nei panni del Presidente degli Stati Uniti, attorniata da uno staff tutto al femminile tra conferenze stampa, celebrazioni e passeggiate nel giardino della Casa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020)nel video di “” Credits: SPYit.itsi conferma tra le artiste più influenti della scena contemporanea. Il nuovo singolo “”, infatti, è stabile#1 della classifica Spotify Global con oltre 20 milioni di stream in soli tre giorni. Anche il video ufficiale ha conquistato il pubblico, stabile#9 delle Tendenze con oltre 34 milioni di views. Diretto da Dave Meyers, vedenei panni del Presidente degli Stati Uniti, attorniata da uno staff tutto al femminile tra conferenze stampa, celebrazioni e passeggiate nel giardino della...

jncantare : quando capirete che positions è un capolavoro rnb e che ariana non deve scalare nessun tipo di classifica perché no… - ArianaGrande_IT : RT @Diregiovani: #Positions il nuovo disco di #ArianaGrande prende forma. La cantante ha svelato la tracklist dell'album. Quattordici tracc… - TvAngolo : “Positions” - il nuovo album di Ariana Grande esce il 30 ottobre - vantedivine : @daluimimi hanno leakkato l’album di ariana e stiamo mettendo questo per non far trovare i leaks quando si cerca “positions leak” ... - SMSNEWSOFFICIAL : Ariana Grande: Il 30 ottobre esce il nuovo disco “Positions” -

Ultime Notizie dalla rete : Positions Ariana Testo e Traduzione di Positions di Ariana Grande Canzoniweb.com Positions, Ariana Grande alla Casa Bianca

Ariana Grande si conferma tra le artiste più influenti della scena contemporanea. Il nuovo singolo “Positions”, infatti, è stabile alla #1 della classifica Spotify Global con oltre 20 milioni di ...

Ariana Grande: nel nuovo album 'Positions' anche Doja Cat, The Weeknd e Ty Dolla $ign

Dai una sbirciatina qui sotto! 1. Shut Up 2. 34+35 3. Motive feat. Doja Cat 4. Just Like Magic 5. Off The Table feat. The Weeknd 6. Six Thirty 7. Safety Net feat. Ty Dolla $ign 8. My Hair 9. Nasty 10.

Ariana Grande si conferma tra le artiste più influenti della scena contemporanea. Il nuovo singolo “Positions”, infatti, è stabile alla #1 della classifica Spotify Global con oltre 20 milioni di ...Dai una sbirciatina qui sotto! 1. Shut Up 2. 34+35 3. Motive feat. Doja Cat 4. Just Like Magic 5. Off The Table feat. The Weeknd 6. Six Thirty 7. Safety Net feat. Ty Dolla $ign 8. My Hair 9. Nasty 10.