Maria Teresa Ruta, corna in diretta a Domenica Live. Questa donna? Un bel guaio: "Ho scoperto tutto al telefono" (Di lunedì 26 ottobre 2020) corna in diretta a Domenica Live. In studio da Barbara D'Urso c'è la signora Anna Parziale, ex di Roberto Zappulla, compagno di Maria Teresa Ruta. Nella casa del Grande Fratello Vip, la conduttrice aveva rivelato che il figlio di Roberto avuto con Anna era stato frutto di una notte di passione. E la signora Anna se l'è legata al dito: "Maria Teresa ha umiliato la mia dignità. Con Roberto non è stata una relazione di una sera ma di 10 anni". Secondo la signora, la relazione tra Zappulla e la Ruta sarebbe nata in forma clandestina, e in ogni caso a sua insaputa. Anna avrebbe scoperto il tradimento per caso, telefonando al marito a Milano per lavoro. "La prima volta m disse che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020)in. In studio da Barbara D'Urso c'è la signora Anna Parziale, ex di Roberto Zappulla, compagno di. Nella casa del Grande Fratello Vip, la conduttrice aveva rivelato che il figlio di Roberto avuto con Anna era stato frutto di una notte di passione. E la signora Anna se l'è legata al dito: "ha umiliato la mia dignità. Con Roberto non è stata una relazione di una sera ma di 10 anni". Secondo la signora, la relazione tra Zappulla e lasarebbe nata in forma clandestina, e in ogni caso a sua insaputa. Anna avrebbeil tradimento per caso, telefonando al marito a Milano per lavoro. "La prima volta m disse che ...

