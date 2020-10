Islam: Conte, 'parole Erdogan contro Macron inaccettabili, piena solidarietà' (Di lunedì 26 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 ottobre 2020) su Notizie.it.

Le invettive personali non aiutano l'agenda positiva che l'Ue vuole perseguire con la Turchia ma, al contrario, allontanano le soluzioni. Piena solidarietà al presidente Emmanuel Macron". Lo scrive in ...

Erdogan va allo scontro con Macron, appello ai turchi: "Boicottate i prodotti francesi"

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha lanciato un appello a boicottare i prodotti francesi, dopo che ieri il presidente francese Emmanuel Macron aveva chiesto di mettere fine a simili esortazi ...

