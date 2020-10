F1, Nico Hulkenberg sempre più vicino alla Red Bull: la posizione di Albon traballa a Milton Keynes (Di lunedì 26 ottobre 2020) Max Verstappen sul podio nel GP di Portogallo di F1, a Portimao, e Alexander Albon fuori dalla zona punti. Un riscontro che non lascia spazio alle interpretazioni in merito alla prestazione del thailandese, non performante come la scuderia di Milton Keynes vorrebbe. Delle opportunità ci potrebbero essere dunque per il tedesco Nico Hulkenberg, chiamato in causa dalla Racing Point per sostituire una volta il messicano Sergio Perez e poi il canadese Lance Stroll. I contatti, infatti, tra Nico e il team anglo-tedesco pare si siano fatti più intensi nell’ultimo periodo, specialmente dopo le difficoltà di Albon di ottenere dei punti importanti per la squadra nell’ottica della classifica dei ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Max Verstappen sul podio nel GP di Portogallo di F1, a Portimao, e Alexanderfuori dzona punti. Un riscontro che non lascia spazio alle interpretazioni in meritoprestazione del thailandese, non performante come la scuderia divorrebbe. Delle opportunità ci potrebbero essere dunque per il tedesco, chiamato in causa dRacing Point per sostituire una volta il messicano Sergio Perez e poi il canadese Lance Stroll. I contatti, infatti, trae il team anglo-tedesco pare si siano fatti più intensi nell’ultimo periodo, specialmente dopo le difficoltà didi ottenere dei punti importanti per la squadra nell’ottica della classifica dei ...

