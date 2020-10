Abbandonano il figlio autistico e lo mettono in pericolo: genitori nei guai (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una brutta storia ha preso spazio nelle pagine di cronaca nelle ultime ore. Il bambino autistico ha vissuto l’abbandono dei genitori e ha vagato nudo e sporco per strada: è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una brutta storia ha preso spazio nelle pagine di cronaca nelle ultime ore. Il bambinoha vissuto l’abbandono deie ha vagato nudo e sporco per strada: è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

quarantena28 : I figli non si abbandonano, nemmeno per la tua felicità. Un figlio capisce se vuoi farti una vita ed è pure felice… - giusy98_juvee : CHE EGOISTA MARIA TERESA. NON SI ABBANDONANO MAI I FIGLIO INDIPENDENTEMENTE DALL’ETÀ. Poteva portarseli con sè. #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Abbandonano figlio È reato abbandonare un figlio? La Legge per Tutti Roberto Zappulla, compagno Maria Teresa Ruta/ Lettera all’ex “nessun rancore ma…”

Dopo una lettera toccante scritta da Zappulla nella passata puntata del reality nella quale rincuorava la conduttrice esortandola a raccontare tutta la verità al fine di smentire il racconto della ...

Bimbo autistico di 2 anni lasciato vagare solo in strada senza vestiti, arrestati i genitori

Hanno lasciato vagare solo in strada il figlio di 2 anni affetto da autismo. Molly Neal, 38 anni, e David Estrada, 37 anni, sono stati arrestati lunedì dopo che la polizia ha ricevuto ...

Dopo una lettera toccante scritta da Zappulla nella passata puntata del reality nella quale rincuorava la conduttrice esortandola a raccontare tutta la verità al fine di smentire il racconto della ...Hanno lasciato vagare solo in strada il figlio di 2 anni affetto da autismo. Molly Neal, 38 anni, e David Estrada, 37 anni, sono stati arrestati lunedì dopo che la polizia ha ricevuto ...