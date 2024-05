Ribolla - l’abbraccio di una comunità | Uomini sacrificati per il profitto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024)(Grosseto), 5 maggio 2024 – Sembra ancora di essere lì. In quella maledetta mattina del 4 maggio del 1954 quando le sirene e le ambulanze chiusero un’era e ne aprirono decisamente un’altra. I 43 morti del pozzo Camorra sono stati uno spartiacque per il mondo del lavoro non solo in Italia. Ieri, a 70 anni da quella immane tragedia,e la sua gente (compresi molti parenti degli sfortunati minatori) si è stretta in un abbraccio commovente, tra bandiere del sindacato, fiori, bambini che cantano e l’Internazionale suonata dalla banda a fare da "contorno". Perchè la memoria è importante, fondamentale collante di unache non potrà mai dimenticare. Perchè aci sarà sempre un prima e un dopo. Come ha rimarcato Francesco Limatola, presidente della Provincia ma soprattutto membro di quella ...