ACCADE IN ITALIA

(Di domenica 5 maggio 2024) Sarà possibile visitare fino al 30 giugno la mostra Preraffaelliti. Rinascimento moderno, allestita nelle sale del Museo Civico San Domenico di Forlì, che espone 300 opere tra dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli. La mostra, organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune, in occasione della Notte Europea dei Musei– in programma sabato 18 maggio – resterà aperta fino alle 23.30, con chiusura della biglietteria alle 22.30. La speciale apertura serale consentirà al pubblico di visitare una delle esposizioni più apprezzate ed originali del 2024 in un contesto di particolare suggestione. Oltre alla fruizione individuale, i visitatori potranno approfittare di due visite guidate, ad aggregazione libera, che partiranno alle 20.40 e alle ...