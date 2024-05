La sfida sulle concessioni | dalle Regioni i primi bandi Occhio ai possibili ricorsi

(Di domenica 5 maggio 2024) Le spiagge prese d?assalto daibagnanti non hanno smosso di una virgola l?impasse che condiziona il futuro dei balneari italiani. La direttiva ?Bolkestein? rischia di...

Durante la nuova puntata di Pechino Express , giunto alla quarta tappa de La Rotta del Dragone e in onda su Sky Uno giovedì 28 marzo, le coppie sono pronte a riprendere il viaggio e percorrere altri 454 km, a partire da Lao Cai e fino a raggiungere Dien Bien Phu. Pioggia battente ma anche i ... Continua a leggere>>

Mattia Furlani inizierà la propria stagione all’aperto in Cina . Il giovane fuoriclasse laziale sarà infatti uno dei protagonisti della seconda tappa della Diamond League , il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. L’appuntamento è per sabato 27 aprile a Suzhou ( Cina ), dove ... Continua a leggere>>

Jannik Sinner out a Roma: cosa cambia nella sfida con Djokovic al primo posto - Consigli dopo Sassuolo-Inter terminata sul punteggio di 1-0, in un’intervista su DAZN ha parlato dell’importanza di questa vittoria. PARTITA FONDAMENTALE – Andrea Consigli… Leggi ... Continua a leggere>>

Emma Villas Siena si prepara alla sfida contro Brescia - Thomas Nevot è stato uno dei protagonisti stagionali della Emma Villas Siena. Il palleggiatore francese si è subito ambientato nel suo primo anno vissuto ... Continua a leggere>>

Tennis, Challenger Cagliari: Musetti non lascia scampo a Galan, in finale sfida Navone che elimina Darderi - Lampi di vero Musetti a Cagliari: regola in due set Galan e si prende la finale del Challenger, dove affronterà uno tra Darderi e Navone ... Continua a leggere>>