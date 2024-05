Cagliari-Lecce | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Ile isue Sky di, match valido per la trentacinquesima giornata della. All’Unipol Domus i sardi sfidano i giallorossi in una partita valida per la corsa salvezza. In particolare, i salentini possono conquistare l’aritmetica certezza di giocare nel massimo campionato anche il prossimo anno, mentre i rossoblù con tre punti si avvicinerebbero sensibilmente. Chi la spunterà? Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 5 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Alberto Santi e Fabio Bazzani e su Sky Sport con la telecronaca di Antonio Nucera e Nando Orsi. SportFace.