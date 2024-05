Motocross oggi - GP Portogallo 2024 MXGP e MX2 | orar - program -a, -tv, streaming

Andrea Bonacorsi, reduce da uno splendido terzo posto da rookie in MX2 nella seconda manche del Gran Premio del Trentino, è stato promosso in MXGP da Yamaha per il resto del Mondiale 2024. Una decisione improvvisa, dovuta agli infortuni rimediati nel team factory della classe regina da Jago Geerts ... Continua a leggere>>

Jorge Prado rimedia in extremis ad un weekend cominciato in salita (17° in qualifica per un problema tecnico, 3° in gara-1) e piazza il colpo del campione quando più conta, dominando la seconda manche sulla pista “Ciclamino” di Pietramurata e vincendo il Gran Premio del Trentino 2024, valevole ... Continua a leggere>>