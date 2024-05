Diffidati Milan-Genoa | rossoneri a rischio squalifica in vista del Cagliari

(Di domenica 5 maggio 2024) Idi: ecco iindel match contro il. C’è un solo calciatore a disposizione di Pioli che qualora dovesse essere ammonito nella partita della trentacinquesima giornata contro il Grifone, allora dovrà scontare un turno di stop: a dover evitare un cartellino giallo è Gabbia, o sarà fermato dal giudice sportivo e non sarà a disposizione per la partita contro i sardi, che verrà giocata sempre tra le mura amiche sabato 12 maggio di sera. SportFace.

milan-genoa, le probabili formazioni e dove vederla in TV - milan-genoa, le probabili formazioni e dove vedere in TV la sfida tra i rossoneri e il Grifone. Missione secondo posto per Pioli. Continua a leggere>>

Quel milan-genoa impossibile da dimenticare: dal dramma a un’incredibile rinascita - milan-genoa tornano ad affrontarsi a San Siro due anni dopo l'ultimo confronto. Prima ce n'è stato un altro che nessuno ha scordato ... Continua a leggere>>

Serie A, si continua con la 35a giornata: il programma - News1 ora fa Elia Serra diffidati Cagliari Lecce, tutti i giocatori ad un giallo dalla squalifica diffidati Cagliari Lecce, oggi vi riportiamo la lista completa di tutti i giocatori ad un solo ... Continua a leggere>>