(Di domenica 5 maggio 2024) AGI - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto per un nuovoper glidel valore di 734,9di euro. Il, spiega una nota, in linea con gli obiettivi del Pnrr, punta a incrementare i posti deglial fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle. Le risorse messe in campo derivano, in parte, da economie del precedente, varato lo scorso anno, e, in misura altrettanto rilevante, da fondi ulteriori recuperati nel bilancio dello stesso ministero. Uno sforzo notevole, viene sottolineato dal Mim, per incrementare i nuovi posti già realizzati e per raggiungere il target europeo del Pnrr. "Si tratta - ...

La più gravosa emergenza del nostro Paese. Per anni sottovalutata da intellettuali ed analisti. La soluzione della crisi della natalità in Italia è un passaggio chiave per il futuro stesso nello Stivale. Il centrodestra, consapevole che cancellare confini, tradizioni e la nostra millenaria storia ... Continua a leggere>>

Roma, 4 maggio 2024 – Firmato dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il decreto per un nuovo Piano per gli Asili nido del valore di 734,9 milioni di euro . Il Piano punta a incrementare i posti disponibili al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e ... Continua a leggere>>

asili nido, un piano da 700 milioni per aiutare le famiglie - I fondi del Pnrr, secondo il ministro dell'Istruzione Valditara, serviranno a migliorare la qualità del sistema scolastico, e non solo. "Il nostro obiettivo è ampliare un servizio fondamentale per rid ... Continua a leggere>>

Sannio, fondi per asili nido: ok solo il capoluogo, out undici Comuni - Nuovo decreto per gli asili nido, sospiro di sollievo per Palazzo Mosti ma 11 Comuni restano alla finestra e altri 28 con il fiato sospeso. Il Miur ha ritenuto ammissibili le richieste di ... Continua a leggere>>

Benevento, asilo Cretarossa: disagi senza fine per le famiglie - Continua la telenovela legata agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione dell’asilo Cretarossa. Incredibilmente resta ancora incerta la data di consegna dei lavori, ... Continua a leggere>>