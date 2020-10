Olympique Marsiglia- Manchester City: formazioni e in tv (Di sabato 24 ottobre 2020) Olympique Marsiglia- Manchester City, match valido per la seconda giornata del gruppo C di Champions League, si giocherà martedì 27 ottobre allo stadio Velodrome. I francesi hanno perso la gara d’esordio contro i greci dell’ Olympiacos, mentre i Citiziens si sbarazzati agevolmente del Porto. Quali saranno i possibili schieramenti? 4-3-3 per Guardiola che proporrà Ederson tra i pali, Walker, Dias, Cancelo Garcia in difesa. A centrocampo, Silva, Rodri, Gundogan. In avanti, Mahrez, Aguero e Sterling. Il Marsiglia risponderà con il 4-3-1-2 con Mandanda in porta, Sakai, Gonzales, Caleta- Car e Amavi in difesa. A centrocampo, Kamara, Rongier e Sanson. In avanti, Cuisance supporteràe punte Benedetto e Thauavin Le probabili formazioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 ottobre 2020), match valido per la seconda giornata del gruppo C di Champions League, si giocherà martedì 27 ottobre allo stadio Velodrome. I francesi hanno perso la gara d’esordio contro i greci dell’ Olympiacos, mentre i Citiziens si sbarazzati agevolmente del Porto. Quali saranno i possibili schieramenti? 4-3-3 per Guardiola che proporrà Ederson tra i pali, Walker, Dias, Cancelo Garcia in difesa. A centrocampo, Silva, Rodri, Gundogan. In avanti, Mahrez, Aguero e Sterling. Ilrisponderà con il 4-3-1-2 con Mandanda in porta, Sakai, Gonzales, Caleta- Car e Amavi in difesa. A centrocampo, Kamara, Rongier e Sanson. In avanti, Cuisance supporteràe punte Benedetto e Thauavin Le probabili...

Olympique Marsiglia- Manchester City, match valido per la seconda giornata del gruppo C di Champions League, si giocherà martedì 27 ottobre allo stadio Velodrome. I francesi hanno perso la gara ...

