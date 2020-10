Pappalardo: "Il Covid è un'influenza un po' più pericolosa, misure sproporzionate" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un nemico della scienza e del buonsenso che però con le sue parole condiziona non poche persone in un paese nel quale i negazionisti non mancano. "Non dovrebbe essere il numero dei contagi, visto l'... Leggi su globalist (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un nemico della scienza e del buonsenso che però con le sue parole condiziona non poche persone in un paese nel quale i negazionisti non mancano. "Non dovrebbe essere il numero dei contagi, visto l'...

Enzo_Pappalardo : RT @AlfioKrancic: 1.400.000 visite oncologiche e cardiologiche rinviate a causa covid. Certo un'influenza conta più di un tumore e di un'in… - Enzo_Pappalardo : RT @Giorgiolaporta: Ci sono #Premier e 6 ministri indagati per la gestione dell'emergenza #Covid_19 e non dite un cazzo, ma poi se il ct d… - Enzo_Pappalardo : Aifa: Covid 19: chiediamo ad Aifa di ripristinare l'uso dell'idrossiclorochina - Firma la petizione!… - Enzo_Pappalardo : RT @GagliardoneS: Vaccino Covid, la Cina annuncia l'avvio della produzione di massa: 'pronte 600 milioni di dosi entro fine anno' La Cina… - Enzo_Pappalardo : RT @CesareOrtis: QUESTO NON FA NOTIZIA, NE MERITA DI PARLARNE DEI #TALKSHOW! #Tumore colon, +11,9% morti con ritardi diagnosi per covid - M… -

Ultime Notizie dalla rete : Pappalardo Covid Covid, Pappalardo: "Obbligo mascherine grave afflizione, politici da Tso" Adnkronos Pappalardo: “Il Covid è un’influenza un po’ più pericolosa, misure sproporzionate”

Il leader dei Gilet Arancioni non si arrende di fronte all’evidenza: “I contagi aumentano perché aumentano i tamponi e il numero dei morti è esiguo” ...

Calcio, Csl: tante defezioni ma anche tanta voglia di vincere

Dopo un mese, la Csl Soccer si sta preparando al ritorno ad una gara casalinga, che domenica prossima vedrà i rossoblu affrontare al Vittorio Tamagnini il Fregene Maccarese, squadra che tornerà a gioc ...

Il leader dei Gilet Arancioni non si arrende di fronte all’evidenza: “I contagi aumentano perché aumentano i tamponi e il numero dei morti è esiguo” ...Dopo un mese, la Csl Soccer si sta preparando al ritorno ad una gara casalinga, che domenica prossima vedrà i rossoblu affrontare al Vittorio Tamagnini il Fregene Maccarese, squadra che tornerà a gioc ...