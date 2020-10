Bologna, Mihajlovic: «Ci vuole coraggio. De Silvestri ci sarà» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio: ecco le parole del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco le parole del tecnico che incontra la sua ex squadra. «In certi momenti della partita bisogna essere ancora più coraggiosi. Abbiamo fatto degli errori, dobbiamo fare più attenzione però senza mai avere paura. Lorenzo De Silvestri si è allenato, ha avuto una piccola distorsione ma sarà convocato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sinisaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio: ecco le parole del tecnico delSinisaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco le parole del tecnico che incontra la sua ex squadra. «In certi momenti della partita bisogna essere ancora piùsi. Abbiamo fatto degli errori, dobbiamo fare più attenzione però senza mai avere paura. Lorenzo Desi è allenato, ha avuto una piccola distorsione ma sarà convocato». Leggi su Calcionews24.com

Fantacalcio : Bologna, Mihajlovic: 'Barrow non al meglio, De Silvestri ce la fa. Su Hickey...' - LALAZIOMIA : CONFERENZA MIHAJLOVIC – “Abbiamo fatto degli errori, ma non dobbiamo avere paura” - sportli26181512 : #Bologna, Barrow studia un altro show: Finora gli sono mancate brillantezza e rapidità. Ma Mihajlovic è sicuro: il… - bologna_sport : #Mihajlovic a caccia di punti preziosi nel suo ex fortino #BolognaFC - salvione : Lazio-Bologna, Mihajlovic ritorna all’Olimpico: un amore mai finito -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic Bologna, Mihajlovic ritrova De Silvestri Tuttosport Bologna, Mihajlovic: "Barrow non al meglio, De Silvestri ce la fa. Su Hickey..."

“Ha 18 anni, è giusto che sbagli. A me piace perché ha le palle. Io accetto più volentieri che sbagli uno di 18 piuttosto che uno di 30. Lui è un ragazzo sveglio e imparerà. Lui doveva essere il ...

Bologna, Mihajlovic: «Ci vuole coraggio. De Silvestri ci sarà»

Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio: ecco le parole del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia ...

“Ha 18 anni, è giusto che sbagli. A me piace perché ha le palle. Io accetto più volentieri che sbagli uno di 18 piuttosto che uno di 30. Lui è un ragazzo sveglio e imparerà. Lui doveva essere il ...Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio: ecco le parole del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia ...