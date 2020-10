Serie A | le designazioni arbitrali per la 5ª giornata di campionato

clikservernet : Serie B, le designazioni arbitrali della quinta giornata di campionato - clikservernet : Serie A: le designazioni arbitrali della quinta giornata di campionato - Noovyis : (Serie B, le designazioni arbitrali della quinta giornata di campionato) Playhitmusic - - Noovyis : (Serie A: le designazioni arbitrali della quinta giornata di campionato) Playhitmusic - - zazoomblog : Serie A: le designazioni arbitrali per la quinta giornata - #Serie #designazioni #arbitrali -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni

Sono uscite in questi minuti le designazioni arbitrali per la 5a giornata del campionato di Serie A. La sfida tra Fiorentina e Udinese sarà diretta dall'arbitro Francesco Fourneau della sezione di ...Roma, 22 ott. (askanews) - Queste le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 25 ottobre. Atalanta-Sampdoria (sabato ore 15) Calvarese, Var Banti; ...