Guild Esports annuncia il suo ingresso in Valorant. L’organizzazione ingaggia il team svedese “Bonk” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Guild Esports, l’organizzazione di Esports con sede nel Regno Unito affiliata all’ex calciatore di Manchester United, Real Madrid, Milan e Los Angeles Galaxy, David Beckham, ha annunciato il suo ingresso in Valorant. Guild Esports ha infatti ingaggiato un roster svedese che in precedenza gareggiava con il nome “Bonk”. L’annuncio dell’accordo arriva mentre la scena di Valorant si prepara per il primo evento ufficiale del calibro di un campionato, il torneo First Strike di Riot Games. Guild è certamente in ritardo, dato che molti dei grandi nomi ormai sotto contratto con altre organizzazioni. Tuttavia, gli esperti del settore considerano Bonk ... Leggi su esports247 (Di giovedì 22 ottobre 2020), l’organizzazione dicon sede nel Regno Unito affiliata all’ex calciatore di Manchester United, Real Madrid, Milan e Los Angeles Galaxy, David Beckham, hato il suoinha infattito un rosterche in precedenza gareggiava con il nome “Bonk”. L’annuncio dell’accordo arriva mentre la scena disi prepara per il primo evento ufficiale del calibro di un campionato, il torneo First Strike di Riot Games.è certamente in ritardo, dato che molti dei grandi nomi ormai sotto contratto con altre organizzazioni. Tuttavia, gli esperti del settore considerano Bonk ...

esports247_it : Guild Esports annuncia il suo ingresso in Valorant. L'organizzazione ingaggia il team svedese 'Bonk'… - massi_dipa : Ciao, sono David #Beckham e mi pagano 20 milioni di dollari per diventare co-proprietario di #GuildEsports. Ve ne p… - esports247_it : Guild Esports ha sborsato 17 milioni di euro per convincere Beckham ad investire nell'organizzazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Guild Esports IL RETROSCENA: Guild Esports, 20 milioni di motivi per convincere Beckham eSportsMag Beckham colpisce i cassonetti mentre la gilda Esports firma la lista dei valorosi

Guild Esports ha annunciato il suo primo ingresso nello spazio degli sparatutto con il ritiro di un nuovo elenco di Valorant.

Guild Esports quotata alla Borsa di Londra. Beckham brand ambassador del progetto globale

Novità in casa “Guild Esports Plc“, società operante nel settore degli sport elettronici (lanciata sul mercato lo scorso 25 giugno 2020 – nella foto l’immagine del logo aziendale), di cui David Beckha ...

Guild Esports ha annunciato il suo primo ingresso nello spazio degli sparatutto con il ritiro di un nuovo elenco di Valorant.Novità in casa “Guild Esports Plc“, società operante nel settore degli sport elettronici (lanciata sul mercato lo scorso 25 giugno 2020 – nella foto l’immagine del logo aziendale), di cui David Beckha ...