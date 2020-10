Celtic-Milan oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni Europa League (Di giovedì 22 ottobre 2020) oggi giovedì 22 ottobre (ore 21.00) si gioca Celtic Glasgow-Milan, match valido per l’Europa League 2020-2021 di calcio. I rossoneri, qualificatasi alla seconda competizione continentale per importanza dopo la rocambolesca serie di rigori contro il Rio Ave, incominciano la propria avventura nella fase a gironi di questa manifestazione e saranno impegnati nell’esigente trasferta in Scozia. La squadra italiana, capolista in Serie A dove è imbattuta con quattro vittorie all’attivo in altrettante partite, vuole partire col piede giusto e conquistare tre punti fondamentali in ottica passaggio del turno. Il Celtic è invece secondo nel suo campionato, a quattro punti di distacco dai Rangers contro cui ha perso lo scontro diretto nell’ultimo weekend ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020)giovedì 22 ottobre (ore 21.00) si giocaGlasgow-, match valido per l’2020-2021 di calcio. I rossoneri, qualificatasi alla seconda competizione continentale per importanza dopo la rocambolesca serie di rigori contro il Rio Ave, incominciano la propria avventura nella fase a gironi di questa manifestazione e saranno impegnati nell’esigente trasferta in Scozia. La squadra italiana, capolista in Serie A dove è imbattuta con quattro vittorie all’attivo in altrettante partite, vuole partire col piede giusto e conquistare tre punti fondamentali in ottica passaggio del turno. Ilè invece secondo nel suo campionato, a quattro punti di distacco dai Rangers contro cui ha perso lo scontro diretto nell’ultimo weekend ...

