Serie C, risultati delle partite del turno infrasettimanale. Palermo verso il terzo stop (Di mercoledì 21 ottobre 2020) turno infrasettimanale in Serie C con tanti problemi causati dal Covid che ha costretto al rinvio la partita Palermo-Turris. Tra l'altro difficilmente i rosanero potranno scendere in campo contro il Catanzaro nel prossimo turno visto che sono ben 10 i casi di positività. Una situazione difficile da decifrare e che si evolverà con il passare dei giorni. La dirigenza rosa, nelle prossime ore, comincerà a studiare le carte per capire come muoversi.Questi i risultati delle partite giocate oggi per il sesto turno: Girone APiacenza-Olbia 1-1 (89° Corradi; 39° Altare)Albinoleffe-Renate 1-0 (55° Giorgione)Alessandria-Grosseto 0-1 (90° Moscati)Livorno-Novara 2-3 (4° Haoudi, 88° ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020)inC con tanti problemi causati dal Covid che ha costretto al rinvio la partita-Turris. Tra l'altro difficilmente i rosanero potranno scendere in campo contro il Catanzaro nel prossimovisto che sono ben 10 i casi di positività. Una situazione difficile da decifrare e che si evolverà con il passare dei giorni. La dirigenza rosa, nelle prossime ore, comincerà a studiare le carte per capire come muoversi.Questi igiocate oggi per il sesto: Girone APiacenza-Olbia 1-1 (89° Corradi; 39° Altare)Albinoleffe-Renate 1-0 (55° Giorgione)Alessandria-Grosseto 0-1 (90° Moscati)Livorno-Novara 2-3 (4° Haoudi, 88° ...

