Raoul Bova molto dimagrito preoccupa i fan Lui | “Avevo preso 20 kg | ora mi alleno ogni giorno”

"Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo. Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili". Parole di Raoul Bova a Tv Sorrisi e Canzoni. L'attore è apparso insieme alla moglie Rocio Munoz Morales alla Festa del Cinema di Roma: impossibile non notare un evidente dimagrimento. Come sempre accade in questi casi, la nuova forma dell'attore ha suscitato qualche preoccupazione: "Mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia". Rocio e Raoul sono protagonisti di un Gabriele Muccino, Calabria Terra Mia, dove vengono mostrate le bellezze di questa regione italiana.

