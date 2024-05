Bayern Monaco - niente dietrofront | addio a Tuchel a giugno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Thomasnon sarà l’allenatore delnella prossima stagione. Se alla vigilia della gara con lo Stoccarda aveva lasciato qualche spiraglio aperto sulla sua permanenza, a 24 ore di distanza il tecnico ha fatto marcia indietro ed escluso la possibilità di sedere ancora sulla panchina bavarese. “Da quando siamo arrivati a un accordo per la separazione – ha sottolineato il tecnico tedesco – ilha cercato intensamente un nuovo allenatore, penso anzi che si sia mosso anche prima di parlare con me. Sarebbe brutto dire poi: ‘Vabbè, andiamo avanti con te’. No. Per quanto mi riguarda la situazione è chiara“., che la società bavarese ha deciso di non confermare nella prossima stagione già a febbraio, non intende insomma fare da ancora di salvataggio dopo che il club ha incassato i ...