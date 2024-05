Highlights Trento-Jastrzebski 3-0 | finale Champions League volley maschile VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilcon glidi3-0,della Cev2023/2024 di. Impresa meravigliosa dell’Itas Trentino, che vince il massimo titolo continentale per la quarta volta nella sua storia. Successo meritato per i ragazzi di Fabio Soli, che hanno giocato meglio nei punti chiave di ogni set. tirando fuori la giusta esperienza e classe quando contava. Miglior realizzatore Michieletto con 16 punti, seguito da Rychlicki a quota 15, ma van menzionata la prova splendida da parte di tutta la squadra, da Lavia a Podrascanin e Kozamernik, passando anche per Sbertoli e Laurenzano. Di seguito ilcon glidel trionfo. SportFace.