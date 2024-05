LIVE – Musetti-Navone 5-6 - finale Challenger Cagliari 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 5 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladell’ATP175 di, torneo in corso di svolgimento sulla terra rossa sarda. La Sardegna ha portato bene a Lorenzo, che ha raggiunto la primastagionale e l’ha fatto ottenendo una serie di successi non scontati ai danni di specialisti come Cerundolo, Borges e Galan. Per lui ora un altro test importante contro l’argentino, giustiziere di Darderi in semie tennista che sta vivendo unda sogno, al punto che potrebbe essere addirittura testa di serie al Roland Garros (e a inizio anno era fuori dai 100). Si tratterà del primo confronto in carriera tra i ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Navone , incontro valevole per la finale dell’ATP Challenger 175 di Cagliari 2024 , torneo in corso di svolgimento sulla terra rossa sarda. La Sardegna ha portato bene a Lorenzo, che ha raggiunto la prima finale stagionale e l’ha fatto ottenendo una serie di ... Continua a leggere>>

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Navone , incontro valevole per la finale dell’ATP Challenger 175 di Cagliari 2024 , torneo in corso di svolgimento sulla terra rossa sarda. La Sardegna ha portato bene a Lorenzo, che ha raggiunto la prima finale stagionale e l’ha fatto ottenendo una serie di ... Continua a leggere>>

A Cagliari la finale del Sardegna Open: Musetti sfida Navone - Non sarà tutta azzurra la finale del Sardegna Open questo pomeriggio a Cagliari, dove a sfidare Musetti sarà l'argentino Navone ... Continua a leggere>>

live musetti-navone, Challenger Cagliari 2024 in DIRETTA: in palio il titolo e punti pesanti per il ranking - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA live Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta live della finale del Challenger di Cagliari tra Lorenzo ... Continua a leggere>>

live – musetti-navone 2-3, finale Challenger Cagliari 2024: RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di musetti-navone, incontro valevole per la finale dell’ATP Challenger 175 di Cagliari 2024, torneo in corso di svolgimento sulla terra rossa in Sardegna. Continua a leggere>>