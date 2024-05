Incidente in autostrada A4 tra Grumello e Seriate | code fino a 5 km in direzione Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 5 maggio 2024)inA4 nel tardo pomeriggio di domenica (5 maggio): si è verificato nel tratto trainpoco dopo le 17 nei pressi del territorio del comune di Bagnatica e ha riguardato diversi veicoli. Sarebbero undici in totale le persone coinvolte. Non risulterebbero esserci feriti gravi secondo le prime informazioni disponibili. Sul posto si è comunque reso necessario l’intervento di tre ambulanze e un’automedica. Il traffico ne ha inevitabilmente risentito: si sono formatia 5 km di coda inMilano e rallentamenti all’uscita di. Autostrade per l’Italia consiglia l’ingresso aper chi viaggia inMilano. Notizia in ...