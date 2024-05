Pagelle seconda tappa Giro d’Italia 2024 | Pogacar inattaccabile - Thomas limita i danni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Tadejsi prende ladel. Lo sloveno, nonostante un piccola caduta causata da una foratura, riscatta la delusione di ieri e conquista la prima vittoria in carriera nella Corsa Rosa nei 161 km da San Francesco al Campo a Santuario di Oropa. L’alfiere della UAE Emirates attacca ai -4.5 km e semina la concorrenza di Geraint(+27”) e di Ben O’Connor (+1?). Buon lavoro per la Visma di Uijtdebroeks, che risale nel finale e rimane sotto il minuto di distacco. 71ª vittoria in carriera e ottava in stagione (31ª per la UAE) per, che si prende anche la maglia rosa. Il migliore degli azzurri è Lorenzo Fortunato, che è quarto a 27”. Menzione d’onore per Andrea Piccolo, che ha attaccato ai -50 km ed è rimasto in vetta fino ai -6km ...