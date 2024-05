Torino - in gita solo gli alunni che meritano | il centrodestra insorge

polemica in una scuola media di Torino dove una Gita a Milano, presso la redazione di Radio24, è stata riservata solo agli studenti con una media del 7 o dell'8 e privi di sanzioni disciplinari. L'articolo Gita premio solo per i migliori : polemica in una scuola media a Torino. La preside : “Forse ... Continua a leggere>>

“Forse avremmo potuto scegliere un criterio coinvolgendo i ragazzi anziché decidere di far fare l’esperienza a Radio24 solo a chi aveva raggiunto almeno la media del sette ma non mi si accusi di non essere una scuola inclusiva per questo. Il nostro motto è tutti diversi, tutti speciali, tutti ... Continua a leggere>>

Una gita come tante, nella vicina Milano. Ma non tutti gli alunni hanno potuto partecipare. Solo i più meritevoli e chi non aveva la media dell’8 è rimasto a scuola. È quanto accaduto a una Classe , una terza, della secondaria Italo Calvino, facente parte dell’Istituto comprensorio Niccolò Tommaseo, ... Continua a leggere>>

“Nessuna discriminazione nella nostra classe”: le famiglie raccontano cosa è successo alla Tommaseo - Solidarietà di 23 genitori su 24 all’insegnante e alla dirigente Patriarca. Coinvolti in gita anche alunni con dsa e il criterio della media era stato ... Continua a leggere>>

In gita senza studenti fragili: "Scelti solo allievi con la media dell’8" - Il progetto "Riconnessioni" prevedeva la partecipazione di soli 15 studenti per scuola, selezionati in base al rendimento e ad altri criteri, escludendo chi aveva una media inferiore all'8 e alcuni st ... Continua a leggere>>

Solo gli studenti migliori in gita, Cangiano (FDI): “Perché gli alunni disabili non sono meritevoli secondo la Preside Inaccetabile” - Solo gli studenti migliori in gita, Cangiano (FDI): “Perché gli alunni disabili non sono meritevoli secondo la Preside Inaccetabile” Di “Non ho parole per esprimere la rabbia che ho provato quando ho ... Continua a leggere>>