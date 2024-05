Milan-Genoa - promessa rispettata | ultras rossoneri seduti e in silenzio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Lo avevano anticipato e hanno rispettato quanto promesso. La Curva Sud delha deciso di scioperare dal tifo in occasione del match casalingo di campionato contro il. O almeno lo ha fatto in un avvio di gioco in un San Siro spettrale, dominato solo dai cori deglini. Poco dopo il gol degli ospiti, infatti, si è alzato un coro del pubblico di casa: “Noi siamo la Curva Sud”. Gliavevano annunciato lo sciopero per “incentivare la società a proseguire nella linea d’investimenti intrapresa la scorsa stagione, puntando su un allenatore che sappia stimolare il gruppo e valorizzare i giovani, facendo acquisti mirati nei ruoli lasciati scoperti questa stagione”. SportFace.