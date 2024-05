Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di domenica 5 maggio 2024) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria andando verso le sempre più decisive elezioni europee del 9 giugno. A questo proposito un recenteo di Europe Elects effettuato in tutti i paesi dell'Unione racconta che il centrodestra avrebbe la maggioranza dei seggi (PPE 183, ECR 86, ID 84) rispetto al centrosinistra (S&D 140, Renew Europe 86, Verdi 48, Sinistra 44). L'ultimoo è: Supermedia Youtrend/Agi del 3 maggio FdI - 27,2% (= rispetto al 19 aprile) Pd - 20,4% (+0,6%) M5S - 16,1% (-0,2%) FI - 8,7% (+0,2%) Lega - 8,3% (+0,1%) Azione - 3,8% (+0,1%) IV + Europa - 4,6% (-0,1%) Swg per Tg La7 del 29 aprile 2024 FdI - 26,86% (-0,2% rispetto al 22 aprile) Pd - 20,3% (+0,3%) M5S - ...

Roma, 2 maggio 2024 – Negli ultimi sondaggi sui Partiti crescono Pd e Forza Italia, mentre resta stabile Fratelli d’Italia: la Supermedia di questa settimana registra un +0,6 del Pd, che guadagna terreno in tutti i sondaggi presi in considerazione e amplia così, di oltre 4 punti, il vantaggio su ... Continua a leggere>>

Sarebbe Fratelli d'Italia il partito più votato dagli italiani, con il 27,5 per cento delle preferenze, seguito dal Pd al 20,5%. È quanto emerge dal sondaggi o condotto dall'istituto demoscopico Euromedia Research per Porta a Porta sulle intenzioni di voto per le elezioni europee del prossimo ... Continua a leggere>>

Ecco gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria anche in questo inizio 2024. Fratelli d'Italia appare in leggero calo, mentre nel centrodestra prosegue la corsa di Forza Italia che ha superato la Lega. Da notare che c'è ... Continua a leggere>>

RAI - Venerato: "Napoli, Italiano o Pioli per la panchina, Conte più distante, le ultime" - "Arrivano nuove conferme sul nuovo allenatore del Napoli (atteso per il quinto anno a Castel Di Sangro): Italiano o Pioli se la giocheranno all'ultimo sprint. Piu' dura per Gasperini ( ha un contratto ... Continua a leggere>>

Europee, sondaggio: Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni in testa alle preferenze - Tra i leader al primo posto figura Giorgia Meloni con il 40,2%, seguita da Antonio Tajani al 33,4% e da Giuseppe Conte al 32,1% ... Continua a leggere>>

La Macedonia del Nord verso il doppio voto dell'8 maggio - In Macedonia del Nord volge al termine la campagna elettorale per la doppia chiamata alle urne dell'8 maggio, quando si voterà insieme per le elezioni parlamentari e per il ballottaggio delle presiden ... Continua a leggere>>