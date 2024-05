Sarò con Te - il Film sullo Scudetto del Napoli re del Botteghino

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 5 maggio 2024) “con Te”, ilsulla vittoria dellodel, fa incetta alcon quasi 500.000 euro incassati in pochi giorni dall’uscita nelle sale., Record per ilsulla Vittoria delloA un anno esatto dalla conquista dello2022/23, ilcon Te“, diretto da Andrea Bosello e prodotto daauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, sta registrando numeri aldavvero eccezionali. La pellicola, uscita nelle sale il 4 maggio, ha già raggiunto vette inaspettate. Quasi 500.000 Euro di Incassi in Pochi Giorni Tra le anteprime del 3 maggio e l’effettiva data di uscita, “con Te” ha già incassato ...