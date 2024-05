FC Heidenheim-Mainz 05 domenica 05 maggio 2024 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 4 maggio 2024) Beffato ancora una volta nel finale della gara contro il Colonia il05 si lecca le ferite per la seconda opportunità persa di agganciare il treno salvezza e parte per la trasferta sul campo dell’FCvalevole per il trentaduesimo turno di Bundesliga. La squadra di Schmidt con la vittoria di Darmstadt ha festeggiato la storica e matematica salvezza in massima InfoBetting: Scommesse Sportive e