Milan-Genoa 0-1 - la sblocca Retegui su un rigore netto

Genoa Udinese , match valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Genoa Udinese , valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. Genoa (3-5-2): Martinez; De ... Continua a leggere>>

L’Italia affronta il Venezuela in amichevole negli Stat Uniti: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca LIVE L’Italia di Luciano Spalletti affronta il Venezuela in amichevole negli Stat Uniti al Lockhart Stadium. PRIMO TEMPO Continua a leggere>>

Milan-Genoa 0-1: la sblocca retegui su rigore, Curva Sud protesta | OneFootball - Dopo l'annunciato sciopero del tifo la Curva Sud ha esposto uno striscione di protesta contro la proprietà del club: " Strategia comunicativa, presenza istituzionale, acquisti mirati, coesione, ... Continua a leggere>>

retegui porta avanti il Genoa in casa del Milan su rigore, ecco le immagini del gol! – VIDEO - Il Genoa sblocca subito il match a San Siro conto il Milan. Al 5' Tomori atterra Vogliacco in area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto retegui spiazza Sportiello e porta avanti il Grifon ... Continua a leggere>>

Gol retegui, il Genoa passa in vantaggio dopo 4': decisivo il rigore causato da Tomori – VIDEO - Milan Genoa si sblocca dopo 4': rigore realizzato da retegui con potenza e freddezza spiazzando Sportiello. Un inizio molto particolare a San Siro con la protesta dei tifosi e della Curva Sud: nel ... Continua a leggere>>