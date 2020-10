Atalanta da impazzire | poker al Midtjylland

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) A Bergamo si attendevano tutti un riscatto formato Champions dopo ilpreso malamente al San Paolo da un Napoli soverchiante. E il riscatto è arrivato puntualissimo in terra danese. Contro il ...

Il Messaggero

Sotto il diluvio della MCH Arena di Herning (Danimarca) l’Atalanta dà spettacolo al debutto nella seconda partecipazione alla Champions League della sua storia: il Midtjylland è steso 4-0. Primo tempo ...Con occasioni, gioco, gol e spettacolo esibiti in rapida successione. Nei primi 45' c'è in campo troppa Atalanta per un Midtjyilland volenteroso e solido, ma nettamente inferiore sul piano tecnico ai ...