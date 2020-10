Harry e Meghan Markle, «Natale in America (e Capodanno a Londra)» (Di martedì 20 ottobre 2020) Natale in California e Capodanno a Londra. Sarebbe questo, secondo la biografa reale Katie Nicholl, il programma di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle in vista delle festività. I Sussex, come si mormora ormai da settimane, non sembrano intenzionati a partecipare al consueto pranzo della vigilia a Sandringham in compagnia regina Elisabetta, ma potrebbero arrivare pochi giorni più tardi e isolarsi per due settimane a Frogmore Cottage. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 ottobre 2020) Natale in California e Capodanno a Londra. Sarebbe questo, secondo la biografa reale Katie Nicholl, il programma di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle in vista delle festività. I Sussex, come si mormora ormai da settimane, non sembrano intenzionati a partecipare al consueto pranzo della vigilia a Sandringham in compagnia regina Elisabetta, ma potrebbero arrivare pochi giorni più tardi e isolarsi per due settimane a Frogmore Cottage.

infoitcultura : Harry e Meghan: il primo ritratto ufficiale da ex reali - UnnamedPlayer15 : Un volta tanto un articolo verosimile - infoitcultura : Meghan Markle, l'amica medium di Lady Diana scrive a William: «Ecco perché devi salvare tuo fratello Harry dalla mo… - infoitcultura : Meghan Markle e Harry, in affitto la villa super lusso a 700 dollari l’ora - infoitcultura : Harry e Meghan non passeranno il Natale con la famiglia reale -