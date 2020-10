Formazioni ufficiali Empoli-Spal | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ledi, match della quarta giornata di. Al Castellani i toscani, attualmente in testa a sette punti con Cittadella e Salernitana, ospitano gli emiliani nel turno infrasettimanale. Dopo la retrocessione, i ferraresi hanno iniziato nellacadetta con tre pareggi. Di seguito le scelte dei tecnici per la sfida che inizierà alle ore 21.00 di martedì 20 ottobre,: IN ATTESA: IN ATTESA