Buia (presidente costruttori): per i disoccupati "il divano è meglio del cantiere". Secondo il ministero del Lavoro gli irregolari del settore sono 400mila

Di questi tempi il nervosismo è comprensibile. Ma il presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) Gabriele Buia scivola sulla stessa buccia di banana in cui sono incappati già in tanti. – "Sporcarsi le mani e mettersi in gioco non può diventare un disvalore. Come se fosse meglio stare a casa e aspettare un'entrata fissa a fine mese. Come se il divano fosse meglio del cantiere", afferma Buia durante l'assemblea dell'associazione. Lo afferma il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, che chiede di "rovesciare completamente la prospettiva e passare dal reddito da sussidio al reddito da Lavoro".

