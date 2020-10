BPER Banca, finanziamento per la storica Tintoria Martelli di Prato (Di martedì 20 ottobre 2020) (Prato 20 ottobre 2020) - L'operazione, in pool con altri Istituti di credito, è assistita dalle garanzie del Decreto Liquidità; consentirà l'avvio di un nuovo piano di sviluppo e 18 nuove assunzioni Prato, 20 ottobre 2020 - BPER Banca ha definito con la storica Tintoria Martelli di Prato un'operazione di finanziamento a lungo termine da 600.000 euro, assistita dalle garanzie di Medio Credito Centrale nell'ambito del Decreto Liquidità. La Tintoria Martelli, attiva da oltre trent'anni, opera nel settore delle materie prime tessili, con particolare riferimento alla tintura in fiocco, e conta due stabilimenti di produzione di proprietà siti a Vaiano, in provincia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) (20 ottobre 2020) - L'operazione, in pool con altri Istituti di credito, è assistita dalle garanzie del Decreto Liquidità; consentirà l'avvio di un nuovo piano di sviluppo e 18 nuove assunzioni, 20 ottobre 2020 -ha definito con ladiun'operazione dia lungo termine da 600.000 euro, assistita dalle garanzie di Medio Credito Centrale nell'ambito del Decreto Liquidità. La, attiva da oltre trent'anni, opera nel settore delle materie prime tessili, con particolare riferimento alla tintura in fiocco, e conta due stabilimenti di produzione di proprietà siti a Vaiano, in provincia di ...

