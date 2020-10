A Salvini (che annusava formaggi senza mascherina) dà fastidio se Conte telefona a Fedez (Di martedì 20 ottobre 2020) A Salvini dà fastidio se Conte telefona a Fedez: “Un presidente del Consiglio che non chiama Fedez e Ferragni che presidente è? Io non Contesto. Il presidente del Consiglio ha trovato un minuto di tempo per telefonarmi la settimana scorsa, se preferisce parlare con Fedez è libero di farlo”. Il leader della Lega ospite a Radio Crc targato Italia ha polemizzato sull’invito del presidente del Consiglio che ha chiesto a Fedez e Chiara Ferragni di fare un appello ai giovani affinché usino le mascherine. “Ieri- ha raccontato Fedez in una storia su Instagram – abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati messi in ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Adàse: “Un presidente del Consiglio che non chiamae Ferragni che presidente è? Io nonsto. Il presidente del Consiglio ha trovato un minuto di tempo perrmi la settimana scorsa, se preferisce parlare conè libero di farlo”. Il leader della Lega ospite a Radio Crc targato Italia ha polemizzato sull’invito del presidente del Consiglio che ha chiesto ae Chiara Ferragni di fare un appello ai giovani affinché usino le mascherine. “Ieri- ha raccontatoin una storia su Instagram – abbiamo ricevuto unata molto inaspettata. Siamo stati messi in ...

