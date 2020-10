Ibrahimovic punge l’Inter | «Milano non ha mai avuto un re Ora ha un Dio»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Zlatanha lanciato una nuova provocazione social dopo la vittoria ottenuta contro l'Inter nel derby – FOTO Zlatanha lanciato una nuova provocazione social dopo la vittoria ottenuta dal Milan nel derby contro l'Inter. L'attaccante svedese ha scritto così su Instagram: «non ha maiun re, ha un Dio». La sfida a distanza non è finita…never had a king, they have a GOD pic.twitter.com/LmQxt0XnwG — Zlatan Ibrahimović (@Ibra official) October 18, 2020