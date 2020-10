Elezioni in Nuova Zelanda, Jacinda Ardern rieletta premier (Di lunedì 19 ottobre 2020) : “Voglio governare per tutti e ampliare il consenso”. ROMA – . Grande successo per la leader laburista che è riuscita a conquistare 64 su 120 seggi. Un numero che consentirebbe alla politica di governare da sola. “Io voglio governare con tutti – la replica di Jacinda Ardern, riportata da La Repubblica – e ampliare il consenso. L’obiettivo è di unire e non dividere. Rispetterò l’ampio mandato ottenuto dal mio partito, ma consulterò anche le altre forze politiche“. La campagna elettorale e il programma di Jacinda Ardern Una campagna elettorale che ha portato a coniare il termine Jacindamania. Un programma impegnativo per la Nuova premier, chiamata ad affrontare dalla pandemia. ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 ottobre 2020) : “Voglio governare per tutti e ampliare il consenso”. ROMA – . Grande successo per la leader laburista che è riuscita a conquistare 64 su 120 seggi. Un numero che consentirebbe alla politica di governare da sola. “Io voglio governare con tutti – la replica di, riportata da La Repubblica – e ampliare il consenso. L’obiettivo è di unire e non dividere. Rispetterò l’ampio mandato ottenuto dal mio partito, ma consulterò anche le altre forze politiche“. La campagna elettorale e il programma diUna campagna elettorale che ha portato a coniare il terminemania. Un programma impegnativo per la, chiamata ad affrontare dalla pandemia. ...

