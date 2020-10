Inter ko nel derby: nuova provocazione di Wanda Nara – FOTO (Di domenica 18 ottobre 2020) Wanda Nara ha lanciato una nuova provocazione social all’Inter dopo la sconfitta nel derby contro il Milan – FOTO La notizia della vittoria del Milan sull’Inter è giunta anche a Parigi, offrendo a Wanda Nara l’opportunità per lanciare un nuovo attacco al club presieduto da Steven Zhang. «Senza amore non c’è derby. Complimenti ai miei amici del Milan», ha scritto su Instagram la moglie-agente di Mauro Icardi, attuale calciatore del Paris Saint-Germain ed ex attaccante nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020)ha lanciato unasocial all’dopo la sconfitta nelcontro il Milan –La notizia della vittoria del Milan sull’è giunta anche a Parigi, offrendo al’opportunità per lanciare un nuovo attacco al club presieduto da Steven Zhang. «Senza amore non c’è. Complimenti ai miei amici del Milan», ha scritto su Instagram la moglie-agente di Mauro Icardi, attuale calciatore del Paris Saint-Germain ed ex attaccante nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : Nel Tottenham di Pochettino era il giocatore che giocava più passaggi chiave, che ha fatto più assist e che tirava… - tancredipalmeri : L’Inter s’innervosisce inutilmente nel 2*T e spreca mucchi di occasioni. Produce tantissimo, reagisce, ma paga il d… - Inter : ?? | #MADEOFMILANO Fatti sentire! Scatta un selfie da solo in maglia nerazzurra usando #MadeOfMilano, la tua foto f… - Jack91x : @PierinoSuperTru Stesso mio pensiero però in un campionato normale... Invece in un campionato come questo che non s… - AlanBisio : RT @carmi_ne: Leggendo qua e là mi sembra di capire che tutti i derby dal 2016 fino a ieri siano stati arbitrati perfettamente, seguendo og… -